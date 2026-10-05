Bộ Công an đẩy mạnh hợp tác công nghệ, công nghiệp an ninh với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ

Tại buổi tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an luôn quan tâm tăng cường hợp tác với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm quốc tế, qua đó trao đổi, tiếp cận những công nghệ, giải pháp mới phục vụ yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian qua, đại diện một số đơn vị của Bộ Công an Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá các sản phẩm của Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI. Đây là những hoạt động thiết thực, giúp các bên hiểu rõ hơn về năng lực, sản phẩm cũng như nhu cầu và khả năng hợp tác trong tương lai.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp lãnh đạo Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực và những thành tựu hai tập đoàn đạt được, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an Việt Nam đang tích cực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng.

Trong đó, Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm về tích hợp dữ liệu, giám sát an ninh, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn trước các thách thức an ninh mới phát sinh cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Để đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn hai tập đoàn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam tăng cường tiếp xúc với những doanh nghiệp hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trên cơ sở đó, các bên có thể nghiên cứu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất công cụ hỗ trợ và các phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Một hướng hợp tác khác được Bộ trưởng nhấn mạnh là tiếp tục duy trì trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng mô hình cơ sở giam giữ thông minh, quản lý và điều hành tập trung; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong công tác quản lý…

Lãnh đạo Tập đoàn ICT và Tập đoàn ANVI bày tỏ ấn tượng trước những định hướng của Bộ Công an Việt Nam trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng.

Lãnh đạo hai tập đoàn khẳng định coi trọng cơ hội hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, sẵn sàng tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn; đồng thời phối hợp nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong đó có công nghiệp an ninh, quản lý và bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ, tích hợp dữ liệu, ứng dụng AI và các giải pháp ứng phó với những thách thức an ninh mới.