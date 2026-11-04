Bộ Công an: Đã khởi tố 94 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Thanh Hóa

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Thanh Hóa, gồm 90 người nước ngoài và bốn người Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, vụ việc xảy ra tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình triệt phá, lực lượng công an phát hiện 113 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, tăng 5 người so với thời điểm Bộ Công an thông tin ngày 25/10.

Trong số 94 bị can có 90 người nước ngoài và bốn người Việt Nam. Đáng chú ý, 5 bị can bị khởi tố về cả hai tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự; một bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đối với những người liên quan còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn. Trong đó, chúng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để lập tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin; giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp để tiếp cận, tạo dựng quan hệ với nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư vào các sàn tài chính, chứng khoán, tiền ảo và ngoại hối giả mạo.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân giao dịch có lãi, cho rút một phần tiền nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn và yêu cầu rút tiền, chúng viện nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm, sau đó cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một nhóm đối tượng còn tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược thể thao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, nhưng không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội.

Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt, cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh có mức lợi nhuận cao bất thường; kiểm tra, đối chiếu kỹ danh tính, thông tin của các cá nhân, tổ chức trước khi giao dịch.

Người dân không cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, tài khoản, phương tiện của mình để phục vụ những hoạt động không rõ mục đích, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm và có thể bị xử lý nếu vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kiểm tra, xác minh.