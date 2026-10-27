Bộ Công an cử 17 người tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và CNCH

Ngày 27/10, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang tổ chức huấn luyện cho Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Cộng hòa Azerbaijan.

Giải vô địch thế giới lần thứ 21 dành cho nam và lần thứ 12 dành cho nữ môn thể thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra từ ngày 2-8/11.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH luyện tập các bài thi. Ảnh: Đình Hiếu

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an cử đội tuyển nam tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 4 nội dung thi đấu gồm: leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100m, tiếp sức 4 x 100m và triển khai chữa cháy.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết giải đấu là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra công tác tập luyện. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, từ ngày 30/8 đến 28/10, đội tuyển gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an các địa phương đã tham gia huấn luyện tập trung, rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ và kỹ thuật nhằm đạt kết quả thi đấu cao nhất.

Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu về thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện vẫn gặp một số khó khăn do điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn sát với điều kiện thi đấu quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao, Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia giải đấu, phấn đấu đạt kết quả tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật và thân thiện trong giao lưu quốc tế.