Bộ Công an công bố hệ thống đấu giá trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố hệ thống đấu giá trực tuyến. (Ảnh: Kiên Phạm)

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.21/2026/NQ-CP ngày 26/6/2026 về ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, kể từ ngày 31/8/2026, việc bán đấu giá đối với một số loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá phải được thực hiện thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 66.21, Bộ Công an đã triển khai Hệ thống đấu giá trực tuyến, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức đấu giá tài sản, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận, tham gia đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc, không phụ thuộc khoảng cách địa lý.

Với việc ứng dụng VNeID để định danh, xác thực người tham gia, Hệ thống góp phần phòng ngừa mạo danh, gian lận, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thông tin được công khai, quá trình đấu giá được ghi nhận, lưu vết giúp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát; nâng cao tính cạnh tranh, hạn chế thông đồng, dìm giá và phòng ngừa thất thoát tài sản công.

Bước đầu, Hệ thống đã tổ chức thành công214 cuộc đấu giá, với tổng giá trúng đấu giá khoảng 560 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài sản. Những kết quả bước đầu đó là tiền đề để Hệ thống tiếp tục được triển khai rộng rãi, hướng tới hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả.