Bộ Công an có số lượng bài tham gia nhiều nhất tại cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi đã thu hút người tham gia dự thi đến từ 54 dân tộc, đạt 100% số dân tộc của Việt Nam. Cùng với đó là sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng đặc thù cho thấy độ phủ rộng, tính bao trùm và sức lan tỏa của cuộc thi.

Tính đến thời điểm này, theo số lượng bài nộp ghi nhận trên hệ thống, 7 bộ, ngành có số lượng bài tham gia nhiều nhất gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu, tiếp đến là TP Hà Nội và TP Hải Phòng. Các địa phương có số lượng bài nộp cao tiếp theo là Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lai Châu, Ninh Bình, Đồng Nai và Tây Ninh.

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

Diễn ra từ ngày 20/8 đến hết ngày 3/10, Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, chào mừng 80 năm thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 81 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2026).

Cuộc thi cũng nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân tự giác tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên môi trường số; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia, từng bước hình thành thói quen tìm hiểu, tiếp cận pháp luật trên môi trường số của người dân và doanh nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia, đồng thời đặt đường dẫn tham dự trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam điện tử; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử; Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý thi hành án dân sự; Cổng/Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố và một số trang thông tin điện tử khác.