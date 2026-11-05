Bộ Công an chủ trì làm loạt phim về Chiến dịch 500 ngày đêm

Chiến dịch 500 ngày đêm triển khai trong thời gian từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh minh họa.

Ngày 2/11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2087/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo quyết định, Chính phủ bổ sung nhiệm vụ xây dựng loạt phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Theo kế hoạch, tập cuối của loạt phim sẽ phát sóng vào ngày 27/7/2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất phim, Quyết định số 2087/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu và chương trình chính luận về 80 năm công tác người có công với cách mạng.

Nội dung điều chỉnh cũng đề cập việc hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ này, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các địa phương.

Chiến dịch 500 ngày đêm được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị.

Chiến dịch triển khai trong thời gian từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Các nhiệm vụ khác gồm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại những địa bàn trọng điểm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 3/11, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 4.196 hài cốt liệt sĩ, đạt 59,94% mục tiêu của chiến dịch.

Việc xây dựng loạt phim ký sự truyền hình và phim tài liệu điện ảnh là một trong những nhiệm vụ được bổ sung vào kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gắn với quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.