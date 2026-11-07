Bộ Công an chủ động hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo phát triển

Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc, mở rộng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Đặc biệt, dấu mốc nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023 đánh dấu bước phát triển quan trọng.