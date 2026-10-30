Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cho vay lãi nặng qua iCloud trên iPhone
Bộ Công an vừa cảnh báo thủ đoạn cho vay lãi nặng biến tướng thông qua tài khoản iCloud trên thiết bị Apple. Nhóm đối tượng do Trần Văn Công cầm đầu đã lập hơn 14.800 hợp đồng vay với tổng số tiền giải ngân khoảng 100 tỷ đồng, thu lãi hơn 23 tỷ đồng. Người dân tuyệt đối không đăng nhập iCloud của người lạ vào điện thoại cá nhân và nên vay vốn qua các kênh chính thống.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/bo-cong-an-canh-bao-thu-doan-cho-vay-lai-nang-qua-icloud-tren-iphone-d37147.html