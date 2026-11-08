Bộ Công an cảnh báo thông tin suy diễn khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ

Cục An ninh mạng (A05) Bộ Công an cho biết, những ngày qua, thông tin nhiều quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Bên cạnh những ý kiến nhìn nhận tích cực, việc chia sẻ thông tin thiếu bối cảnh hoặc suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra có thể khiến người dân lo lắng, mua gom hàng hóa không cần thiết, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trật tự thị trường.

Người dân cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống; không chia sẻ những nội dung giật gân, thiếu căn cứ. Ảnh A05 (BCA).

Theo Cục An ninh mạng Bộ Công an, các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi diễn biến, phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu biện pháp phù hợp với thực tế.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tâm lý hoang mang.

Vì vậy, người dân cần phân biệt rõ khuyến nghị từ nước ngoài với chỉ đạo áp dụng tại Việt Nam.

Không tự diễn giải rằng cơ quan chức năng nước ta đã ban hành lệnh dự trữ bắt buộc trong 72 giờ.

Việc chuẩn bị nước uống, thực phẩm khô, thuốc thang, nhu yếu phẩm hay đèn pin là biện pháp chủ động phòng ngừa rủi ro, không phải lý do để hoang mang, mua gom hàng hóa.

Người dân cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống; không chia sẻ những nội dung giật gân, thiếu căn cứ.

Đặc biệt, cảnh giác với các đường link giả mạo thông báo khẩn cấp và những lời rao bán hàng dự trữ giá cao bất thường nhằm trục lợi.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng cố tình tung tin giả, bịa đặt về thiên tai, thảm họa để câu tương tác hoặc lừa đảo, người dân cần lưu giữ hình ảnh, đường dẫn và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.