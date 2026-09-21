Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Giám đốc Công an TP.Huế

Sáng nay (21/9), tại trụ sở Công an TP.Huế, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc CATP Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự có Trung tướng Mai Hoàng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ, chức năng của Bộ Công an. Về phía TP.Huế, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố...

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Huế Nguyễn Đình Trung trao Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Huế, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.Huế và tặng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.Huế.

Đồng thời, Thành ủy Thành phố Huế cũng công bố Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Huế và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Thành phố.

Trung tướng Mai Hoàng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận công việc; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo CATP Huế tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và của Thành ủy, HĐND, UBND TP Huế; chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể; tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển KTXH của Thành phố.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu CBCS, đảng viên CATP Huế tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm cùng Giám đốc CATP Huế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc CATP Huế khẳng định, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Huế giữ vững đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quyết tâm cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Huế xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH của TP Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc CATP Huế phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại tá Nguyễn Đình Dương (SN 1976, quê huyện Củ Chi (cũ), TP Hồ Chí Minh), đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác: Phó trưởng Công an Quận 2 (cũ), TPHCM; Trưởng Công an Quận 4 (cũ), TPHCM; Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM; Trưởng Công an TP.Thủ Đức, TPHCM; Phó Giám đốc Công an TPHCM (từ tháng 8/2023 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an).

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp ảnh lưu niệm.