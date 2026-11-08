Bộ Công an biểu dương Công an TP. Huế vì thành tích cứu người

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông kịp thời cứu người dân bị đuối nước trên sông. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước đó, ngày 28/10/2026, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã gửi thư khen Công an TP. Huế, biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Quảng Điền đã liên tiếp tham gia cứu 4 người dân bị đuối nước, gặp nạn do lật thuyền trên sông. Ngay sau khi được cứu, các nạn nhân đã được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá những hành động trên thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, sự an toàn của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị Công an TP. Huế kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích và tiếp tục nhân rộng những điển hình trong phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thư khen là sự ghi nhận, động viên đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.