Bộ Công an bắt nguyên Giám đốc IMEX Trà Vinh liên quan đến vụ 'hụt hơn 82 ngàn tấn gạo'

Liên quan đến vụ việc thiếu hụt hơn 82 ngàn tấn gạo và phụ phẩm khác tại IMEX Trà Vinh, Bộ Công an vừa bắt nguyên Giám đốc IMEX Trà Vinh và 3 đồng phạm để điều tra.

Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Giám đốc Trần Văn Tâm.

Ngày 28/11, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng là Giám đốc, Trưởng phòng tài chính - kế toán, Giám đốc xí nghiệp huyện và Giám đốc 1 công ty liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại IMEX Trà Vinh.

Theo đó 4 đối tượng gồm: Trần Văn Tâm (42 tuổi), ngụ khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh; một thuộc cấp của Trần Văn Tâm là Nguyễn Tấn Vinh (38 tuổi), ngụ khóm 2, thị trấn Cầu kè, huyện Cầu Kè, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Lương thực Trà Vinh; Phan Văn Hiệp (54 tuổi), ngụ khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè; Võ Văn Sen (51 tuổi), ngụ khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc.

Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Vinh.

Theo thông tin từ Công an, Công ty Lương thực Trà Vinh (gọi tắt là IMEX Trà Vinh) có trụ sở tại 102 Trần Phú, phường 2, thành phố Trà Vinh, với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán lúa gạo.

Vào cuối tháng 10/2017, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã phối hợp với Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm tra các xí nghiệp, phân xưởng thuộc IMEX Trà Vinh, phát hiện tổng số lượng gạo và phụ phẩm khác theo báo cáo trên sổ sách của công ty bị thiếu hụt so với thực tế dự trữ tại các kho trên 82.000 tấn, tương đương với số tiền 659 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tâm, nguyên Giám đốc IMEX Trà Vinh đã thừa nhận hành vi sai phạm dẫn đến thâm hụt số tiền lớn, mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam Võ Văn Sen.

Theo trình bày của đối tượng tại cơ quan Công an, từ cuối năm 2011, do làm ăn thua lỗ nên ông Tâm đã chỉ đạo ông Nguyễn Tấn Vinh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và Giám đốc các xí nghiệp, phân xưởng lập khống các hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm khác để nâng khống hàng tồn kho của công ty.

Đồng thời, ông Tâm chỉ đạo nhân viên lập báo cáo về Tổng công ty Lương thực Miền Nam để được cấp vốn, và các ngân hàng giải ngân vốn vay. Do việc kinh doanh của công ty liên tục bị thua lỗ nên số tiền bị thâm hụt ngày càng lớn.

Vụ việc tiếp tục được Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) và Công an tỉnh Trà Vinh điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết mới có liên quan.

