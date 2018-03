Bộ Công an bất ngờ khám xét Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM

Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an tổ chức khám xét Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM, trên đường Đồng Khởi, quận 1.

Nguồn: Người Đưa Tin

Báo Dân trí đưa tin, sáng nay (26/3), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan đã bất ngờ tổ chức khám xét Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi nhánh TPHCM (trụ sở tại đường Đồng Khởi, quận 1, TPHCM).

Tại đây, cơ quan công an đã đọc lệnh khám xét, yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng không ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, báo Vnexpress thông tin thêm, sau gần hai giờ làm việc, lực lượng chức năng đưa ra ngoài một số thùng tài liệu. Hai cán bộ phòng khách hàng của Eximbank là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi bị còng tay đưa lên xe.

Thủy và Thi được cho là có sai phạm, liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP HCM) bị cáo buộc. Tuy nhiên, phía Bộ Công an chưa đưa ra thông báo chính thức về việc này.

Công an thu giữ nhiều chứng từ, tài liệu để phục vụ mở rộng điều tra vụ án - Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, đại diện Eximbank xác nhận thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét Eximbank TP.HCM hôm nay. Thời điểm khám xét về phía đại diện Eximbank có một phó tổng giám đốc và đại diện khối giám sát hoạt động chứng kiến.

"Việc cơ quan điều tra giữ hai người khá bất ngờ với Eximbank" - vị này nói.

Theo Tri thức trực tuyến, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết truy nã quốc tế đối với Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, ngụ khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cuối tháng 2/2017, bà Chu Thị Bình, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP.HCM khiếu nại ngân hàng này, do số dư trên sổ tiết kiệm không trùng khớp với số dư thể hiện trên bản gốc các sổ.

Toàn bộ các giao dịch của bà Bình với ngân hàng đến khi phát hiện vụ việc đều do ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc chi nhánh Eximbank TP.HCM, trực tiếp theo dõi, liên hệ khách hàng cũng như phê duyệt trên chứng từ giấy và trên hệ thống Corebanking của ngân hàng.

Tháng 2/2017, khi đến hạn tất toán các sổ tiết kiệm, bà Bình phát hiện số dư trên sổ tiết kiệm không trùng khớp với số dư thể hiện trên bản gốc các sổ. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện hơn 245 tỷ trong các tài khoản đã bốc hơi nên khiếu nại.

Cự Giải (T/h)