Bố cô giáo Gia Lai nghẹn lòng tiễn biệt, hiến tạng con cứu sống nhiều người

Chiều 15/10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai diễn ra nghi lễ tiễn biệt xúc động dành cho cô giáo trẻ Phạm Thị Anh T. (sinh năm 2004, ngụ tại Tổ dân phố 1, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) – người đã hiến tặng các bộ phận cơ thể mình để mang lại sự sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo khác.

Trước đó, sau khi nhận được tư vấn đầy đủ và kỹ lưỡng từ các cán bộ y tế về tình trạng chết não không thể hồi phục của con gái, bố mẹ đẻ của chị Anh T. là ông Phạm Bá Ứng và bà Ngô Thị Bích Phụng đã tình nguyện ký đơn đề nghị hiến mô, bộ phận cơ thể của con với tinh thần nhân đạo cao cả.

Đại diện BV Hùng Vương Gia Lai và bố cô giáo hiến tạng (phải) trước giờ hiến tạng. Ảnh: BV Hùng Vương

Chị Phạm Thị Anh T. là giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang đã không may bị TNGT rơi vào hôn mê và bị chết não từ nhiều ngày. Gia đình bày tỏ mong muốn hành động này sẽ giúp hồi sinh những cuộc đời khác mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện hay lợi ích vật chất nào.

Dự kiến ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành ngay sau lễ tiễn biệt. Các bộ phận cơ thể được hiến tặng bao gồm tim, thận và gan. Do tổn thương trước đó, phổi của người hiến không thể sử dụng để ghép; riêng hai giác mạc gia đình nguyện giữ lại.

Sự ra đi cùng quyết định cao đẹp của cô giáo trẻ và gia đình không chỉ mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

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