Qua 2 năm triển khai, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào đồng bộ, chặt chẽ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giáo dục chính trị và các hoạt động thi đua. Các cơ quan, đơn vị chú trọng phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá trên nền tảng quản lý học tập QLMS; hướng dẫn khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung và sử dụng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Nổi bật, 100% quân nhân được đăng ký tài khoản học tập, tham gia các nội dung phổ cập kỹ năng số và dự thi, hoàn thành chỉ tiêu Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 giao. Năm 2026, Bộ CHQS thành phố kiện toàn 1.185 tài khoản trên nền tảng QLMS; 66/66 đầu mối tham gia học tập. Mạng truyền số liệu quân sự được kết nối đến 54/54 ban CHQS cấp xã và các trung đoàn, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, khai thác các nền tảng số trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Bộ CHQS thành phố công nhận 23 sáng kiến, giải pháp, trong đó có 16 sáng kiến và 7 cải tiến kỹ thuật. Nhiều sản phẩm số được nghiên cứu, xây dựng và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Việc ứng dụng kỹ năng số từng bước đi vào nền nếp, phục vụ thiết thực công tác tham mưu, quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Các mô hình “Đại sứ số”, “Cơ quan số, đơn vị số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số” được duy trì, hoạt động có hiệu quả, góp phần hình thành văn hóa số trong LLVT thành phố.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Quảng Ninh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thời gian tới, Bộ CHQS thành phố xác định tiếp tục duy trì phong trào thường xuyên, thực chất, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo; chú trọng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, đổi mới nội dung, phương pháp phổ cập; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả, gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.