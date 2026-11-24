Phát biểu tại hoạt động, Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước, đồng thời là sức mạnh nội sinh bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Bộ CHQS TP Quảng Ninh tổ chức các trò chơi dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quán triệt tinh thần đó, LLVT TP Quảng Ninh không chỉ chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn cụ thể hóa vào xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, rèn luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng. Các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian lần này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, gắn bó đồng chí, đồng đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong ngày hôm nay, các đơn vị trong toàn LLVT TP Quảng Ninh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.