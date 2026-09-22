Bộ CHQS TP Quảng Ninh: Khối thi đua số 2 tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Năm 2026, Phong trào TĐQT được các đơn vị triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tình hình thực tiễn. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak) và bão số 4 (Narra).

Đại tá Hoàng Văn Thuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị hoàn thành kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Khối hoàn thành nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, trong đó Ban CHQS phường Cẩm Phả làm điểm; tích cực tham gia các hội thi, hội thao và thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, dân vận.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết chứng kiến và tặng hoa chúc mừng bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2027 giữa Ban CHQS phường Bãi Cháy (đơn vị Khối trưởng năm 2026) và Ban CHQS phường Cẩm Phả (đơn vị Khối trưởng năm 2027).

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục hạn chế, tập trung hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm kỷ luật và trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt công tác dân vận, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng dân chủ, công khai, chặt chẽ.