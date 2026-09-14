Bộ CHQS TP Quảng Ninh đối thoại dân chủ, kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung đoàn Bộ binh 17

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 17 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn phát huy dân chủ với xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh chủ trì buổi đối thoại và kiểm tra.

Đơn vị duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giao ban, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại giữa chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; kịp thời tiếp thu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng. Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng phát huy vai trò đại diện, tham gia giám sát, phản biện, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ.

Tại buổi đối thoại, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 17 đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn và đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Các ý kiến được lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và chỉ huy Trung đoàn trao đổi, giải đáp trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cầu thị; những nội dung thuộc thẩm quyền được tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật được chú trọng; công tác tuyên truyền trên không gian mạng được đẩy mạnh, với hơn 170 tin, bài được đăng tải và hơn 3.000 tin, bài, video được bình luận, chia sẻ trên các trang, nhóm của Quân khu và thành phố.

Đại tá Nguyễn Hữu Tuyến, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 17 phát biểu làm rõ kết quả, ưu điểm và những hạn chế tại buổi đối thoại, kiểm tra.

Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động chuẩn bị các nội dung tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026. Công tác chăm lo đời sống bộ đội được quan tâm, quân số khỏe đạt 98,9%.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Đình Khiêm ghi nhận, biểu dương những kết quả Trung đoàn Bộ binh 17 đạt được; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thực chất, đúng nguyên tắc, gắn phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Phó chính ủy Bộ CHQS thành phố yêu cầu đơn vị rà soát, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn; duy trì nghiêm đối thoại dân chủ, chủ động nắm và giải quyết kịp thời tư tưởng, kiến nghị chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong giám sát, phản biện.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quý IV, nhất là tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 trong điều kiện quân số còn thiếu, Trung đoàn cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.