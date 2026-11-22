Theo đó, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1 HCLS ở bản Kava, huyện Samuoi, tỉnh Salavan và 1 HCLS tại bản Muang Kang, huyện Thateng, tỉnh Sekong.

Các HCLS được tìm thấy cùng với nhiều di vật gồm cúc áo bộ đội, lọ penicillin, 1 bát B52, 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn 12,7mm và nhiều mảnh dù, mảnh tăng bị vỡ vụn.

Cán bộ, nhân viên Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 cho biết: Các HCLS chưa rõ danh tính được tìm thấy từ thông tin do người dân địa phương cung cấp và sẽ được lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Hiện tại, Đội 192 đang tiếp tục mở rộng địa bàn để tìm kiếm.

Thượng tá Ngô Trí Hùng cho biết thêm, quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn hai tỉnh Salavan, Sekong của Lào trong mùa khô 2026-2027 gặp nhiều khó khăn, do nguồn tin mộ chí ngày càng khan hiếm, những địa bàn tổ chức khảo sát, tìm kiếm chủ yếu ở trong rừng sâu, đi lại khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ, nhân viên Đội 192 luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tổ chức các mũi, các hướng để thu thập thông tin, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập các HCLS, mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình, quê hương.

Đội 192 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Muang Kang, huyện Thateng, tỉnh Sekong, Lào.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 và người dân địa phương thành kính dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Tính đến ngày 21-11, sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Lào, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 7 HCLS. Trong đó, đội đã quy tập được 3 HCLS trên địa bàn tỉnh Salavan và 4 HCLS trên địa bàn tỉnh Sekong. Các HCLS đã được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo đúng quy định.