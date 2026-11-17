Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Huế và ông Lê Minh Triều, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đồng chủ trì hội nghị.

Theo văn bản ký kết, hai đơn vị thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng trong công tác phối hợp bảo đảm an toàn cho sân bay quốc tế Phú Bài. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có trách nhiệm thông báo các tin tức về khẩn nguy sân bay đối với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, tàu bay gặp nguy hiểm, lâm nạn với Bộ CHQS TP Huế để nhận sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự TP Huế.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch khẩn nguy sân bay gửi về Bộ CHQS thành phố để hiệp đồng, phối hợp; thông báo Bộ CHQS thành phố trợ giúp kịp thời khi vượt quá khả năng phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; tham gia diễn tập các tình huống khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn khi được đề nghị. Đồng thời, thông báo cho Bộ CHQS thành phố để xử lý kịp thời việc tàu bay không người lái và phương tiện bay khác xâm nhập trái phép vào sân bay.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ký kết nội dung phối hợp.

Bộ CHQS TP Huế có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin về tàu bay gặp nguy hiểm, lâm nạn từ Sở chỉ huy khẩn nguy - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo đề nghị trợ giúp của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài…