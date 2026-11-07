Bộ CHQS TP. Hải Phòng tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Tham dự buổi lễ có Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Đại tá Bùi Xuân Thắng; Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Thượng tá Đặng Văn Thương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Đại tá Vũ Kim Thắng.

Cùng dự có chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố và các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, dân quân tự vệ có thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Thượng tá Đặng Văn Thương đã báo công với Bác về truyền thống vẻ vang “Trung dũng - Quyết thắng” của LLVT thành phố. Cách đây 80 năm, ngày 20.11.1946, khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng, quân và dân thành phố đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, bảo vệ từng con đường, góc phố.

Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT thành phố đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 7.8.2026, LLVT TP. Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai.

Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đọc lời báo công dâng Bác

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã lập nhiều chiến công vang dội gắn với “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Sở Dầu”, “Cát Bi rực lửa", “Tiếng sấm đường 5” và những trận đánh tiêu biểu tại Nhà hát lớn, Ô Mễ - Xuân Nẻo, Phương Điếm - Gia Lộc, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”…, đồng thời chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam…

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những thành tích, chiến công hôm nay được hun đúc từ ý chí, bản lĩnh và sự hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Hải Phòng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là kết quả từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Đồng thời, cũng là sự tiếp nối, phát huy xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.