Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng; Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Đảng bộ Quân khu 5. Những thành tích tiêu biểu của Đảng bộ Quân khu chính là niềm tự hào, là động lực to lớn để mỗi tổ chức đảng, từng cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu và vinh danh 20 đảng viên tiêu biểu, xuất sắc thuộc Đảng bộ Quân sự TP Đà Nẵng. Đây là những hạt nhân chính trị nòng cốt, là minh chứng sống động cho tinh thần “nói đi đôi với làm”. Không hô hào khẩu hiệu chung chung, 20 đảng viên tiêu biểu đã cụ thể hóa vai trò tiền phong, gương mẫu bằng những hành động thiết thực, gắn bó mật thiết với bộ đội. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hành quân dã ngoại, cũng như công tác phòng, chống thiên tai, giúp đỡ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng hoa các đồng chí tham gia tọa đàm giao lưu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Mọi nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi được cụ thể hóa bằng hành động. Các đảng viên tiêu biểu tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực sự là chỗ dựa tinh thần và luôn thấu hiểu đời sống của anh em bộ đội.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng trao giấy khen tuyên dương đảng viên tiêu biểu, xuất sắc.

Đồng chí Chính ủy yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp đẩy mạnh việc nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; tổ chức đảng phải trở thành điểm tựa vững chắc, kiên quyết bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì việc chung và khắc phục triệt để bệnh hình thức.

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2021-2026.

Khắc ghi lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đại tá Đinh Văn Hưng kêu gọi toàn lực lượng lấy các tấm gương sáng hôm nay để “tự soi, tự sửa”, đoàn kết một lòng, quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu của LLVT thành phố Đà Nẵng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình tuyên dương đảng viên tiêu biểu, xuất sắc.

Góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, mang niềm tự hào sâu sắc ca ngợi Đảng, quê hương và người chiến sĩ nơi "đầu biển, cuối sông".