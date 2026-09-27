Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền Đề án số 57 tại xã Kiến Thiết
Ngày 27-9, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án số 57 của tỉnh về "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới", giai đoạn 2026-2030, đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Kiến Thiết tổ chức tuyên truyền pháp luật và phát tờ rơi đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Đồng thời, thông tin, phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; không nghe theo, không tin theo những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở.
Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/bo-chqs-tinh-tuyen-quang-tuyen-truyen-de-an-so-57-tai-xa-kien-thiet-1058542