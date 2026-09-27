Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền Đề án số 57 tại xã Kiến Thiết

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân các dân tộc xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, thông tin, phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; không nghe theo, không tin theo những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở.

Nữ dân quân xã Kiến Thiết tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ dân tộc HMông, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang.

Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.