Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập có Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo xã Thanh Thủy.

Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy nơi các lực lượng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh.

Quá trình tìm kiếm, cất bốc, quy tập được các lực lượng phối hợp triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo. Cả 8 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này đều chưa xác định được danh tính. Các hài cốt cùng di vật đã được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo xã Thanh Thủy trực tiếp tham gia công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Trong 3 ngày (27 đến 29-10), các lực lượng đã phối hợp tìm kiếm, quy tập 22 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Trong đó, xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê tỉnh Lai Châu. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân”.

Hiện các hài cốt liệt sĩ đang được chăm sóc, bảo quản tại nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.