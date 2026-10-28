Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Đặc biệt, trong số 14 hài cốt được quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lai Châu); chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 4-1984, hy sinh ngày 15-1-1985.

Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được phát hiện trong một hầm bị sập tại Bình độ 300, ở độ sâu khoảng 1,8m. Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần di cốt cùng các di vật, trong đó có một chứng minh nhân dân còn rõ thông tin và một ví nhựa. Đây là những căn cứ quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ sau hơn 40 năm hy sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ được quy tập tại Bình độ 300.

Các hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực sườn Đông Bình độ 300. Do điều kiện địa chất phức tạp, trải qua hơn 40 năm, nhiều phần di cốt đã bị phong hóa, vỡ vụn, không còn nguyên vẹn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập được nhiều di vật như đế giày, dép nhựa, cúc áo, thắt lưng K82, sao mũ cùng các vật dụng, quân trang khác, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin về các liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập được triển khai chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả quy tập 14 hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân; đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.