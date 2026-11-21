Tham gia đoàn công tác có Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Lê Mạnh Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cùng cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang.

Tại khu vực Đồi Trúc, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát địa hình, kiểm tra các vị trí có dấu hiệu nghi vấn, đồng thời đối chiếu thông tin từ thực địa để xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều dấu tích xương cốt cùng các di vật quân dụng sinh hoạt của bộ đội như: Súng, mảnh văng đạn cối, bình tông, dây lưng, bật lửa, quần áo... Các di vật được tìm thấy nằm tại nhiều vị trí khác nhau, phản ánh những dấu tích còn lưu lại của một thời chiến đấu gian khổ, ác liệt trên mảnh đất Thanh Thủy.

Đáng chú ý, những dấu tích xương cốt cùng các di vật được phát hiện không chỉ có giá trị trong việc xác định phạm vi khu vực có hài cốt liệt sĩ mà còn là những chứng cứ thực địa quan trọng, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh và quy tập. Mỗi di vật được tìm thấy, dù là một chiếc bình tông, dây lưng, bật lửa hay những mảnh quân trang đã nhuốm màu thời gian, đều gợi nhắc về sự hiện diện của những người lính từng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường. Đằng sau những kỷ vật bình dị ấy là những câu chuyện về cuộc đời, đồng đội và những năm tháng chiến đấu không thể nào quên.

Tìm thấy nhiều di vật như bình tông, súng, dây lựng tại khu vực Đồi Trúc, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cùng đoàn công tác trực tiếp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy xương cốt tại khu vực Đồi Trúc, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Trực tiếp kiểm tra các vị trí, Đại tá Nguyễn Minh Khôi cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi, đánh giá tình hình thực địa, xác định những khu vực cần tiếp tục khảo sát, làm rõ. Đồng thời, yêu cầu Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân; tổ chức xác minh cụ thể từng vị trí có dấu hiệu, xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Quá trình triển khai phải bảo đảm thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, đúng quy trình, quy định; chú trọng bảo quản các di vật được phát hiện, không để thất lạc những thông tin, dấu tích có giá trị phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin, xác định địa bàn, huy động sự tham gia của nhân chứng và nhân dân. Đây là cơ sở để mở rộng phạm vi tìm kiếm, từng bước làm sáng tỏ những thông tin còn thiếu về các liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên địa bàn.

Việc phát hiện nhiều dấu tích xương cốt và di vật tại khu vực Đồi Trúc tiếp tục mở ra những cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các bước xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang trong hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ.