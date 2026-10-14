Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang di chuyển, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ những thông tin của các cựu chiến binh và qua quá trình thảo luận nghiên cứu nhật ký chiến trường, sơ đồ các trận đánh năm xưa, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã lập kế hoạch tìm kiếm tại các cao điểm đạt kết quả tốt.

93 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát hiện đợt này.

Cụ thể trong thời gian qua, Đội đã phát hiện, cất bốc được 18 bộ hài cốt nằm đơn lẻ và 6 mộ tập thể được xác định gồm 75 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này tìm thấy trên cao điểm 685, 772.

93 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy đợt này đều chưa xác định được danh tính nhưng mẫu sinh phẩm còn khá tốt thuận lợi cho việc xác định nguồn gen, đặc biệt là có rất nhiều di vật trang bị của bộ đội ta giai đoạn 1979-1989.

Cán bộ, chiến sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang (thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy) về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tham gia có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đại diện chính quyền địa phương, các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân, học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ xếp hàng tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trên suốt chặng đường hơn 40km, bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên và các cháu học sinh cầm cờ hoa đứng chờ hai bên đường thành kính trang nghiêm vẫy chào khi đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ đi qua.