Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Bình dân học vụ số.

Trong năm 2025 - 2026, phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ CHQS tỉnh đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm theo đúng lộ trình, mục tiêu và gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm phù hợp như: “Tổ bình dân học vụ số” tại đơn vị; “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”; Tổ tư vấn kỹ năng số; mô hình “Học số để làm việc số”. Qua đó từng bước hình thành và lan tỏa “văn hóa số” trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, khai thác, sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, bảo đảm thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi, xử lý văn bản, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Để tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng vũ trang tỉnh đi vào chiều sâu, thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Quân khu và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Cùng với đó, tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho từng nhóm đối tượng, từ lực lượng thường trực đến lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên. Đồng thời, khai thức, sử dụng nền tảng số, phần mềm dùng chung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh giải pháp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý văn bản điện tử, quản lý, điều hành trên hệ thống, xây dựng “quân nhân số”, “đơn vị số” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Với kết quả đã đạt được, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang có 2 tập thể và 4 cá nhân vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong Quân đội.