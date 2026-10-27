Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại xã Hòa Khánh

Ngay từ đầu năm 2026, Ban CHQS xã Hòa Khánh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thu nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi được thực hiện đúng quy định. Địa phương hoàn thành sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027, bảo đảm tiến độ.

Đại tá Trần Đình Hưng quán triệt nội dung kiểm tra.

Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác huấn luyện dân quân được triển khai theo kế hoạch, chú trọng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và năng lực xử trí các tình huống phát sinh ở cơ sở.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh kiểm tra sổ sách công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Đình Hưng yêu cầu Ban CHQS xã Hòa Khánh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 đúng quy trình, quy định.

Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.