Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh kiểm tra công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Tại các điểm khám, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra toàn bộ quy trình khám tuyển, hệ thống hồ sơ quản lý, thành phần hội đồng khám sức khỏe, danh sách công dân được gọi khám, trang thiết bị y tế và lực lượng phục vụ tại các phòng khám. Đồng thời, đoàn nắm tình hình công tác tổ chức, điều hành, sự phối hợp giữa các lực lượng; kiểm tra việc thực hiện các nội dung khám sức khỏe theo quy định và tình hình tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành lệnh gọi khám, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác khám sức khỏe.

Kiểm tra hồ sơ y tế của thanh niên khám tuyển.

Qua kiểm tra, đoàn công tác kịp thời trao đổi, hướng dẫn địa phương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm công tác khám tuyển diễn ra chặt chẽ, khách quan, công khai, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót.

Cùng ngày, đoàn công tác tiến hành khảo sát các địa điểm dự kiến tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2027 tại xã Tân Trụ. Nội dung khảo sát tập trung vào mặt bằng, cơ sở vật chất, điều kiện bố trí khu vực tổ chức buổi lễ và các phương án bảo đảm, làm cơ sở chuẩn bị chu đáo cho ngày hội tòng quân.