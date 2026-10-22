Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc duy trì nền nếp hoạt động, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát cơ giới 1 và Ban CHQS xã Mỹ Thạnh; kiểm tra nền nếp công tác của các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu tại buổi kiểm tra

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức nghiêm túc; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực.

Đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Cùng với đó, công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải cũng lưu ý Bộ CHQS tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ nội dung và trách nhiệm của từng bộ phận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.