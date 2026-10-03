Bộ CHQS tỉnh Sơn La khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chuyển trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình.

Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 117 m². Tổng chi phí xây dựng nhà 500 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng được trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng; số kinh phí còn lại do anh em, họ hàng và người thân đóng góp, giúp đỡ. Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS xã Tô Múa cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân chung tay góp ngày công xây dựng.

Lãnh đạo xã Tô Múa tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Tô Múa chúc mừng gia đình thân nhân liệt sĩ nhận nhà mới.

Đây là hoạt động hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình có thêm động lực từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).