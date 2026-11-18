Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm tại điểm cầu trung tâm Sở chỉ huy

Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm mệnh lệnh huấn luyện - chiến đấu; các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, diễn tập. Công tác kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ được tổ chức theo quy định, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững tính năng, tác dụng, cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đạn dược, khí tài được biên chế.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đơn vị phía Đông và phía Tây của tỉnh

Nổi bật, các đơn vị tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng chương trình, bảo đảm an toàn; tiếp nhận, huấn luyện và kiểm tra 3 tiếng nổ cho hơn 1.000 chiến sĩ mới đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Đến nay, công tác huấn luyện dự bị động viên đạt 97,71%; huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026 đạt 100%.

Đại tá Lưu Văn Đô, Phó phòng Tham mưu báo cáo kết quả huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh năm 2026

Trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức thành công diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại 50 xã, phường, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 302 tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đoàn phòng ngự bờ biển; phối hợp với Công an tỉnh tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Alumin Lâm Đồng (KTV) và diễn tập phương án xử lý tình huống đối tượng thực hiện hành vi “cướp tài sản” tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, tai nạn trên biển theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Đương, Chủ nhiệm Chính trị báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ sau thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, thống nhất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập thời gian tới góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe bộ đội, vũ khí, trang bị và bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm trong huấn luyện, diễn tập

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên và cấp mình về công tác huấn luyện, diễn tập. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác chỉ huy gắn với kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ trước mỗi buổi bắn đạn thật, diễn tập và thực binh; chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.