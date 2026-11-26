Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ 21 học sinh tại xã Tà Rụt và 11 học sinh tại xã Thượng Trạch. Toàn tỉnh có 15 xã triển khai dự án, với gần 100 học sinh được thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng.

Đại tá Trương Như Ý, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tà Rụt.

Lãnh đạo xã Tà Rụt trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần kinh phí hỗ trợ góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Tại các buổi trao kinh phí, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những công dân có ích. Đồng thời, đề nghị ban CHQS các xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, hỗ trợ các em.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ học sinh tại xã Thượng Trạch.

Lãnh đạo xã Thượng Trạch trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.