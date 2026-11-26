Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Từ ngày 23 đến 25-11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2026 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao kinh phí hỗ trợ 21 học sinh tại xã Tà Rụt và 11 học sinh tại xã Thượng Trạch. Toàn tỉnh có 15 xã triển khai dự án, với gần 100 học sinh được thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần kinh phí hỗ trợ góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Tại các buổi trao kinh phí, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành những công dân có ích. Đồng thời, đề nghị ban CHQS các xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, hỗ trợ các em.
Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-chqs-tinh-quang-tri-trao-kinh-phi-ho-tro-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-1066255