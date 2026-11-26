Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao hỗ trợ cho học sinh khó khăn.

Từ ngày 23 -25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong khuôn khổ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2026.

Tham dự buổi gặp mặt, trao kinh phí tại xã Tà Rụt có Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ gần 100 học sinh Quảng Trị.

Tại xã Thượng Trạch, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh dự và trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh.

Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho 21 học sinh tại xã Tà Rụt và 11 học sinh tại xã Thượng Trạch.

Toàn tỉnh có 15 xã triển khai dự án, với gần 100 học sinh được thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ trợ gần 700 triệu đồng.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao kinh phí trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm 2026 tại xã Thượng Trạch.

Đại tá Trương Như Ý nhấn mạnh, dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với thế hệ tương lai. Những phần kinh phí hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên, yên tâm học tập.

Đại tá Trương Như Ý mong muốn các em luôn chăm ngoan, lễ phép, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đồng thời, đề nghị Ban CHQS xã Tà Rụt phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời động viên, hỗ trợ các em đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Sĩ Huấn, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt trao hỗ trợ cho học sinh.

Lãnh đạo xã Thượng Trạch trao hỗ trợ và động viên học sinh trên địa bàn.

Thông qua dự án, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức các em trên con đường học tập. Hoạt động cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tô thắm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.