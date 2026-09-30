Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát động '80 ngày thi đua Quyết thắng-Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Mai Kim Bình, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi dự và chỉ đạo lễ phát động.

Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5-10 đến 25-12, tập trung vào 3 nội dung chính: Thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có từ 75% khá, giỏi trở lên; tổ chức tốt diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Cùng với đó, các đơn vị triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; thực hiện có hiệu quả Đề án 1371, Đề án 57 trong công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua, cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Tại lễ phát động, đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 4 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2024 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.