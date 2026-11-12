Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi huy động phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra khả năng cơ động của bộ đội, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 12-11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, báo động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; rà soát, bổ sung phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất; khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang bị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khi có tình huống xảy ra.

Các phương tiện xe thiết giáp sẵn sàng được điều động xử lý các tình huống.

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng, chủ động rà soát địa bàn, xác định những khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, xử trí kịp thời các tình huống phát sinh.

Các Đội cứu hộ, cứu nạn được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi duy trì thường xuyên để tăng cường về các địa bàn trong tỉnh ứng cứu khi có lệnh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực miền núi, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển và những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, chia cắt.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ứng phó thiên tai.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang bị và vật chất hậu cần; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán nhân dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến những địa bàn bị cô lập.

Xuồng máy được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị trước khi hạ thủy.

Với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng, tăng cường phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai. Trong đó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, kịp thời hỗ trợ các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.