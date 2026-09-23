Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi: Dâng hoa, dâng hương tại các 'địa chỉ đỏ'

Tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, các đại biểu ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ và những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên quê hương Quảng Ngãi.

Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Sơn Tịnh, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và Tượng đài Chiến thắng Ba Gia, đoàn công tác dâng hương tri ân những người con đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; cùng ôn lại dấu mốc lịch sử vang dội của quân và dân ta trên chiến trường Sơn Tịnh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Sơn Tịnh.

Các đại biểu trước Tượng đài Chiến thắng Ba Gia.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm tiếp nối truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.