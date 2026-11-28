Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó với mưa lũ
Ngày 28-11, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại một số đơn vị và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 28-11, gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại nhiều khu vực, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết và tình hình địa bàn. Các đơn vị chủ động rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.
Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện, trang bị, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.
Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
Với tinh thần chủ động, khẩn trương, không để bị động, bất ngờ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-chqs-tinh-quang-ngai-chu-dong-luc-luong-phuong-tien-ung-pho-voi-mua-lu-1066554