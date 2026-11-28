Đại tá Trần Hữu Ích, chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra lực lượng, phương tiện Đại đội Trinh sát Cơ giới sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết và tình hình địa bàn. Các đơn vị chủ động rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra điểm ngập sâu, gây chia cắt khu dân cư tại khu vực tổ 1 phường Nghĩa Lộ và thôn An Hà 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện, trang bị, bảo đảm khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đại tá Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra khu vực gần núi Sứa, phường Trương Quang Trọng, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, yêu cầu lực lượng quân sự phối hợp với địa phương lực tổ chức di dời các hộ dân trong khu đến nơi an toàn ngay trong ngày 28-11.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát những khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở; kịp thời tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, không để bị động, bất ngờ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; quyết tâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.