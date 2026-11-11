Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trao đổi kinh nghiệm với cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng

Tại buổi tọa đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang; giáo dục quốc phòng và an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng.

Thông tin với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên hơn 9.361km². Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Năm 2026, cơ quan quân sự tỉnh đã tham gia ý kiến chuyên ngành đối với 290 quy hoạch, dự án, bảo đảm yêu cầu về quân sự, quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ; tỷ lệ bồi dưỡng đối tượng 2 đạt 93,3%, đối tượng 3 đạt 91%; tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 180.000 học sinh, sinh viên.

Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu.

Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ CHQS tỉnh chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. LLVT tỉnh tích cực tham gia các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đóng góp hơn 25.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 25,5km đường giao thông, khơi thông 27,5km kênh mương; hỗ trợ xây dựng 50 nhà đồng đội, nhà chính sách và 164 nhà cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin...

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, nhất là trong kiện toàn tổ chức, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, bồi dưỡng cán bộ quân sự cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Buổi tọa đàm góp phần bổ sung kiến thức thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Học viện Quốc phòng; đồng thời giúp Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.