Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ trao đổi kinh nghiệm công tác pháp chế với Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tá Nguyễn Văn Quang - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đoàn công tác phụ trách pháp chế Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm và làm việc tại đơn vị.

Dự và đồng chủ trì hội đàm, về phía Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ có Đại tá Nguyễn Văn Quang - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Về phía Quân đội Hoàng gia Campuchia có Trung tướng Vann Huch - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Trưởng đoàn cán bộ phụ trách pháp chế Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tham dự hội đàm có Đại tá Vũ Văn Kiệm - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Quang (bên phải) - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội đàm.

Trung tướng Vann Huch - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế Quân đội Hoàng Gia Campuchia phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tá Nguyễn Văn Quang đã giới thiệu, trao đổi một số nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động công tác pháp chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, ở cấp Bộ CHQS tỉnh, nhiệm vụ công tác pháp chế do Trợ lý Pháp chế đảm nhiệm, thuộc biên chế Văn phòng Bộ CHQS tỉnh. Nội dung công tác pháp chế tập trung vào việc tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh các vấn đề pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; hướng dẫn, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ với đoàn cán bộ phụ trách pháp chế Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, rà soát và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản pháp luật của Nhà nước, dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật do địa phương ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với các quy định hiện hành.

Phát biểu tại hội đàm, Trung tướng Van Huých cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Đồng chí cũng chia sẻ những nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động và việc triển khai công tác pháp chế trong Quân đội Hoàng gia Campuchia, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa hai bên.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ phụ trách pháp chế Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Buổi hội đàm diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thẳng thắn và cởi mở. Những nội dung trao đổi tại hội đàm góp phần giúp hai bên nâng cao nhận thức trong tổ chức thực hiện công tác pháp chế, xây dựng và thi hành pháp luật về quân sự, quốc phòng; tăng cường phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị quân đội hai nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua đó, tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.