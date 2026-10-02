Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 2. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Quân ủy Trung ương, LLVT Quân khu 2 nói chung và LLVT tỉnh Phú Thọ nói riêng luôn phát huy truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi gặp mặt tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng LLVT nhân dân nhân trên địa bàn tỉnh của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đức Cương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách là tình cảm, trách nhiệm chính trị sâu sắc; đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng LLVT nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Cương trao những phần quà ý nghĩa tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng LLVT nhân dân, kính chúc các mẹ, các Anh hùng LLVT nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là tấm gương sáng động viên thế hệ trẻ tiếp tục noi theo.