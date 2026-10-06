Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ký xác nhận giao ước thi đua

Phát động thi đua, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự phát động thi đua

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia phát động thi đua

Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Toàn lực lượng triển khai chặt chẽ kế hoạch điều chỉnh tổ chức quân đội; tổ chức huấn luyện đúng yêu cầu, bảo đảm 100% quân số, 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên khá, giỏi.

Đợt thi đua đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội và Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quang cảnh lễ phát động thi đua

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến. Công tác bình xét, khen thưởng phải dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng người, đúng việc, tránh phô trương, hình thức.