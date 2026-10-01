Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày Thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai chủ trì lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hoàng Văn Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đợt thi đua sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và những tập thể, cá nhân tiêu biểu.