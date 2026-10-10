Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành “Nhà đồng đội” tại phường Yên Bái

Gia đình đồng chí Nguyễn Viết Lập có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” để xây nhà. Ngôi nhà có diện tích sử dụng 107 m2, tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng; phần còn lại do gia đình tích lũy và huy động từ người thân.

Sau gần 4 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp gia đình đồng chí Lập ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Xuân Khải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh trao quyết định và quà tặng cho gia đình Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Viết Lập.

Việc khánh thành công trình, đưa vào sử dụng thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).