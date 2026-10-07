Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19-10-1946/ 19-10-2026), ngày 7-10, được sự ủy quyền của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội tặng gia đình Thiếu tá QNCN Trần Bá Lâm, nhân viên Tài chính kiêm hậu cần, nấu ăn, thủ kho, Ban CHQS xã Sơn Lương.
Gia đình Thiếu tá QNCN Trần Bá Lâm có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 80 triệu đồng. Sau 6 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện để gia đình đồng chí Lâm ổn định cuộc sống.
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/bo-chqs-tinh-lao-cai-khanh-thanh-ban-giao-nha-dong-doi-1059761