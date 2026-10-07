Bộ CHQS tỉnh Lào Cai khánh thành, bàn giao Nhà đồng đội

Đại tá Hoàng Văn Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Lào Cai trao quyết định và quà tặng gia đình Thiếu tá QNCN Trần Bá Lâm.

Đại biểu Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, lãnh đạo UBND xã Sơn Lương cùng các đại biểu và gia đình.

Gia đình Thiếu tá QNCN Trần Bá Lâm có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 80 triệu đồng. Sau 6 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện để gia đình đồng chí Lâm ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.