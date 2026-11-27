Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại Quân khu 7 đến 110 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lào Cai, Đại tá Đặng Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ CHQS tỉnh dự và chủ trì lễ phát động. Cùng dự còn có thủ trưởng các phòng, ban chức năng và các thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ CHQS tỉnh; cán bộ phụ trách và kiêm nhiệm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cơ quan, đơn vị.

Với chủ đề “Duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số”, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với công tác dân số và phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành Luật Dân số; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với già hóa dân số.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã xem phóng sự “Kết quả hoạt động công tác dân số và phát triển trong Quân đội”, khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện chuyển trọng tâm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển trong Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định, đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho con người, cho tương lai và sức mạnh của quốc gia. Đối với quân đội, gia đình hạnh phúc, hậu phương vững chắc là điểm tựa tinh thần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân số, gia đình và trẻ em của toàn quân thời gian qua; đồng thời chỉ rõ hạn chế trong công tác tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và khó khăn của quân nhân thường xuyên công tác xa gia đình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định công tác dân số, gia đình và trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân nhân và gia đình quân nhân, phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống quân y; chăm lo xây dựng gia đình quân nhân no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chính sách dân số. Các hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy chất lượng cuộc sống của quân nhân và gia đình quân nhân làm trọng tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, các Quân khu 5, 7, 9 và đại diện lãnh đạo Cục Dân số (Bộ Y tế) thực hiện nghi thức phát động.