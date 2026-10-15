Bộ CHQS tỉnh Lào Cai bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 -19/10/2026), ngày 15/10, tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, được sự ủy quyền của Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Khắc Tình, nhân viên Hậu cần -Tài chính, Ban CHQS phường Cầu Thia, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội” và tặng quà gia đình Đại úy Nguyễn Khắc Tình.

Gia đình đồng chí Nguyễn Khắc Tình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng nhà.

Công trình có diện tích sử dụng 100 m², tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng; số tiền còn lại do gia đình tích lũy và huy động sự giúp đỡ của người thân.

Sau gần 5 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, giúp gia đình đồng chí Tình ổn định cuộc sống.

Công trình được khánh thành, bàn giao đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, củng cố tình đồng chí, đồng đội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.