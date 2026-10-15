Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà 'Tình nghĩa quân dân', nhà 'Đại đoàn kết'
Ngày 15-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân dân”, nhà “Đại đoàn kết” tặng cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà, mỗi căn 80 triệu đồng (tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng), góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.
Việc làm có ý nghĩa thiết thực này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng đối với nhân dân; tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/bo-chqs-tinh-lam-dong-khoi-cong-xay-dung-nha-tinh-nghia-quan-dan-nha-dai-doan-ket-1060755