Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng nhà 'Tình nghĩa quân dân', nhà 'Đại đoàn kết'

Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà, mỗi căn 80 triệu đồng (tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng), góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nơi ở, ổn định cuộc sống.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng phối hợp khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân dân” tặng gia đình đồng chí Chu Bảo Phúc, Dân quân thường trực Ban CHQS xã Đắk Sắk.

Khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân dân” tại xã Đạ Huoai 3.

Việc làm có ý nghĩa thiết thực này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lâm Đồng đối với nhân dân; tăng cường sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.