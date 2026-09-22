Bộ CHQS tỉnh kiểm tra kết quả huấn luyện năm 2026

Nội dung kiểm tra tập trung 3 nội dung: điều lệnh, thể lực và bắn súng.

Trong đó, kiểm tra điều lệnh gồm nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các quy định liên quan và thực hành điều lệnh đội ngũ từng người có súng, không có súng. Kiểm tra thể lực được tổ chức theo từng nhóm tuổi, giới tính với các nội dung phù hợp. Nội dung bắn súng gồm súng ngắn K54 bài 2, bài 2b đối với sĩ quan và súng tiểu liên AK bài 1 đối với QNCN.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo nội dung Bắn súng K54, Bài 2.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ, năng lực của đội ngũ sĩ quan, QNCN; làm cơ sở bình xét chất lượng đảng viên, thi đua, khen thưởng năm 2026; đồng thời là cơ sở rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Thông qua kiểm tra góp phần nâng cao ý thức tự học, tự rèn, trình độ điều lệnh, thể lực, kỹ năng sử dụng vũ khí của đội ngũ sĩ quan, QNCN, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong tình hình mới.